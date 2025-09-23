Tynki renowacyjne - inwestycje oczami Capere Engineering

W porównaniu z tradycyjnymi tynkami cementowo-wapiennymi, tynki renowacyjne wyróżniają się wyjątkową funkcjonalnością. Ich struktura jest wysoce porowata, co pozwala na swobodne odparowywanie wilgoci. Dodatkowo charakteryzują się zdolnością do magazynowania soli, które krystalizują się podczas wysychania murów – proces ten przebiega wewnątrz tynku, a nie na jego powierzchni, dzięki czemu nie powstają nieestetyczne wykwity. Kolejną zaletą jest wysoka paroprzepuszczalność, umożliwiająca ścianom „oddychanie”, co znacząco redukuje ryzyko powstawania pleśni i grzybów. Warto podkreślić również ich odporność na uszkodzenia powodowane właśnie przez wilgoć i sole – czynniki, które w przypadku zwykłych tynków bardzo szybko prowadzą do ich łuszczenia się, pękania i odpadania.

Tynki renowacyjne wysokiej jakości powinny posiadać certyfikat WTA, wydawany przez międzynarodową organizację Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. Instytucja ta opracowuje wytyczne i standardy dotyczące ochrony budowli oraz konserwacji zabytków. Certyfikat WTA jest gwarancją, że dany produkt spełnia rygorystyczne wymagania w zakresie porowatości, paroprzepuszczalności, zdolności do zatrzymywania soli oraz odporności na wilgoć. Wybór tynku oznaczonego tym certyfikatem daje inwestorowi i wykonawcy pewność, że system renowacyjny będzie trwały i skuteczny przez długie lata.

Aby jednak osiągnąć pełną skuteczność, konieczne jest stosowanie kompletnego systemu renowacyjnego, składającego się z kilku uzupełniających się warstw. Pierwszym etapem jest nałożenie obrzutki – cienkiej warstwy, która odpowiada za przyczepność i stanowi podłoże dla kolejnych materiałów. Następnie stosuje się tynk podkładowy, który wyrównuje powierzchnię, ogranicza jej chłonność i przygotowuje mur do głównej warstwy. Najważniejszym elementem systemu jest tynk renowacyjny – to właśnie on odpowiada za odprowadzanie wilgoci, gromadzenie soli oraz zachowanie estetycznego wyglądu ścian. Całość uzupełnia szpachla wygładzająca, która nadaje powierzchni gładkość i estetykę, a jednocześnie przygotowuje ją do malowania lub innych prac wykończeniowych.

Firma Capere-Engineeing, we współpracy z grupą Konkret, zajmuje się kompleksową koordynacją prac związanych z tynkami renowacyjnymi na terenie Elektrowni „Narew” w Modlinie, zapewniając profesjonalne doradztwo, dobór odpowiednich rozwiązań oraz nadzór nad realizacją robót.